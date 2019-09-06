أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اليوم، وقف استيراد المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية، وتوجيه كل الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية.

يأتي ذلك بعد اتفاق أبرمه الاتحاد مع وزارة الزراعة ممثلة في منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة.

وقال الاتحاد، في بيان، إن هذه القرارات تأتي ‎في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، نظرا لانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع تحضيري، أمس الأول، مع الجهات الرسمية لاستبيان شروط ومواصفات التوريد، وأنه جارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.

وأكد الاتحاد التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير 200 منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وكذا الاتفاق على 200 منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا، وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين، داعيا كل أعضائه من منتجي الدواجن للتعاون في مواجهة هذه الأزمة وفقا لهذه الخطوط العامة.

وأشار البيان إلى تعافي أسعار دجاج التسمين بنسبة 10%، خلال اليومين الماضيين، حيث يؤدي زيادة الطلب على الدواجن المذبوحة وتحويل حصة الاستيراد للاستهلاك المحلي إلى زيادة الطلب المجمل على الدواجن، ومن ثم زيادة الطلب على الدواجن الحية وهو ما يفيد جموع المربين وصغار المنتجين بصفة خاصة، وهو ما اتضح بالفعل بالاستجابة السريعة وارتفاع سعر البيع من المزرعة خلال يومين.