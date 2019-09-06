تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية، أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بمطار القاهرة الدولي، اليوم، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، عن أن رحلة الخطوط الملكية الأردنية 502 المتجهة إلى عمان تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الكويتية 552 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل، وأن رحلة الخطوط السعودية رقم 382 المتجهة إلى جدة تأخرت 6 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها.

كما تأخرت رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا ساعة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة.