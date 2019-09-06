أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حصول عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا على عدد من المنح الدراسية بالجامعات المختلفة.

وأكدت الوزارة أن هناك ستة عشر منحة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر والمعادي فى عدد من الجامعات الأمريكية منها:

(University of Pennsylvania - Johns Hopkins - Northern Western – Stanford- Swarthmore)، وكذلك حصول طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر على عدد 3 منح فى بلغاريا، وروسيا بجامعات (American University in Bulgaria - (Innopolis.

كما أشارت الوزارة إلي حصولهم على 23 منحة بالجامعات المصرية حتى الآن منها ( الجامعة الأمريكية – زويل) لطلاب مدارس (أكتوبر - المعادى - الإسكندرية - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - المنوفية - كفر الشيخ).