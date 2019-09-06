ينظم القسم المصري بجمعيات مطوري الألعاب العالمية (IGDA) ومؤسسة 2024 Studios الملتقى الدولي لمطوري الألعاب الرقمية المستقلين تحت رعاية معهد تكنولوجيا المعلومات، غدا 7 سبتمبر بمقر المعهد بالقرية الذكية.

وبحسب بيان نشر على موقع وزارة الاتصالات، يعكس الملتقى حرص الدولة على رعاية الشباب الموهوبين والمبتكرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات والألعاب الرقمية، ويهدف إلى دعم تطوير الألعاب المستقلة وصناعة الألعاب الرقمية بصفة عامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك في الملتقى مطوّرو الألعاب المستقلون وهواة الألعاب والطلاب المهتمون بالألعاب الرقمية.

وخلال الملتقى، يتسنى للمطورين عرض ألعابهم لهواة الألعاب في معرض الألعاب المستقلة، كما يستطيع المطورون تجربة الألعاب وتقييمها، بينما يتمكن هواة الألعاب تجربة الألعاب الجديدة قبل نزولها الأسواق.

جدير بالذكر أن القسم المصري بجمعيات مطوري الألعاب العالمية (IGDA) يهدف إلى نشر المعرفة بتطوير الألعاب في مصر، فضلاً عن محاولة حل المشاكل التي يواجهها مطوري الألعاب لإثراء صناعة الألعاب المصرية. وقد أسس هذا القسم مركز التميز لتطوير النظم والألعاب التابع لمعهد تكنولوجيا المعلومات.