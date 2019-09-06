أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أسعار ومنافذ بيع موفر المياه الذكي.

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتنفيذًا لتوجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بتبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه.

وتستعرض "الوطن" أسعار ومنافذ بيع موفر المياه الذكي على النحو التالي:

يتراوح سعر القطعة الواحدة من موفر المياه الذكي بمعارض الإنتاج الحربي بين 35 جنيهًا إلى 37.5 جنيهًا، بخلاف ضريبة القيمة المضافة وذلك حسب مقاس القطعة ونوعها.

ويتم طرح موفر المياه الذكي في منفذ البيع الرئيسي لشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) بمنطقة المعصرة - كورنيش النيل - حلوان.

وفيما يلي منافذ بيع موفر المياه الذكي:

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