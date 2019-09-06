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هيثم شاكر: أعلنت عن مرضى للرد على من اتهمنى بالباطل

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العثور على جثة طفل غرق منذ 3 أيام في نهر النيل بأسيوط

العثور على جثة طفل غرق منذ 3 أيام في نهر النيل بأسيوط

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