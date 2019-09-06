يكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، غدا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الدراما الداعمة لحقوق الإنسان لها دور كبير في الارتقاء بمستوى الوعي الذهني والحس الوجداني للإنسان يجعله أكثر تحضراً وإحساساً بالآخر، وأقوى انتماءً وحباً لمجتمعه وأسرته، إلى آخر هذه الصفات الحميدة، التي تساهم في بناء وتقدم الأمم.

وأضاف فايق، في بيان صادر عن المجلس، أن المجلس قيّم 28 مسلسلا عرضوا خلال شهر رمضان بواسطة لجنة متخصصة من النقاد، تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.