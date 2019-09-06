مصريان في منافسات "أوسكار الإبداع الأفريقي": عرفنا ثقافات شباب القارة

لم تقتصر منافسات "أوسكار الإبداع الأفريقي"، والتي تقام فعالياتها في الفترة من 1 حتى 10 من سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، على شباب دول أفريقيا فقط، بل حملت خشبة المسرح مواهب مصرية شابة عرضوا موهبتهم أمام الحضور من مختلف الدول، في مسابقة هي الأولى من نوعها لتشجيع ودعم مواهب شباب القارة السمراء في 8 مجالات مختلفة من الفنون.

ضمن منافسات فئة الأفلام القصيرة، والتي تضم 8 شباب من عدة دول منها الصومال وأوغندا والسودان وكينيان شارك مصريان بفيلمين قصيرين ذات مضمون ورسالة مختلفين أحدهما بعنوان "رقم رانيا" والآخر"منيرة".

الشاب المصري سيف الله هاني 22 سنة، مخرج أفلام قصيرة، وطالب الفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية قسم سينما، ينافس شباب أفريقيا بفيلمه"رقم رانيا"، والذي تدور قصته حول "مصطفى" الشاب المنطوي الذي تعرض لحادث فقد فيه والدته فقرر أن يترك البلد كلها وفي لحظة يتذكر حبيبته القديمة ويبحث عن رقمها في محاولة منه لإيجاد سبب للبقاء في مصر وبعد رحلة بحث طويلة عن رقمها الضائع يعثر عليها ويبدأ التواصل معها، حسب وصفه.

لم تكن أوسكار الإبداع الأفريقي هي المسابقة الأولى التي يشارك فيها سيف، وحسب حديث سيف مخرج العمل لـ"الوطن"شارك به في مهرجان "تشيفالو" في إيطاليا ومهرجان الأفلام القصيرة في بنجلاديش.

سيف: أوسكار أفريقيا ساعدتني على فهم ثقافات دول القارة السمراء

فوزه بعمل آخر من إخراجه في مسابقة إبداع لعام 2019 على مستوى الجامعات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة أيضا، كان مؤهلا له للترشح للمشاركة في أوسكار الإبداع الأفريقي، التي وصفها الشاب العشريني بـ"مسابقة مختلفة من نوعها"، حيث اكتسب صداقات أكثر من شباب القارة السمراء الأمر الذي سمح له بالتعرف على ثقافات دول القارة وبتقاليدهم المختلفة.

استغرق تحضير "رقم رانيا" المشارك في أوسكار الإبداع الأفريقي نحو شهر ونصف، بداية من الحصول على الفكرة والكتابة حتى التصوير وعرضه على مسرح وزارة الشباب والرياضة أمام لجنة التحكيم والحضور من قارة أفريقيا.

أمل: دعم الوزارة للمواهب الشابة شجعني لخوض المنافسة مع شباب القارة الأفريقية

"منيرة" هو اسم الفيلم المصري الثاني المنافس ضمن فئة الأفلام القصيرة بالمسابقة للشابة مصرية أمل أشرف، طالبة كلية الآداب قسم دراما ونقد مسرحي بجامعة عين شمس، وتدور فكرته حول قصة كفاح طفلة صغيرة ضد والدها وتفكيره المسيطر والمتسلط، حسب تعبيرها.

طالبة الآداب، شاركت من قبل في مسابقة إبداع 7 لعام 2019 على مستوى شباب الجامعات، وحسب حديثها لـ"الوطن" ما لمسته من دعم للشباب من وزارة الشباب والرياضة بكل مصداقية شجعها للانضمام إلى منافسات أوسكار الإبداع الأفريقي التي تقام لأول مرة من نوعها للاستفادة من خبرات شباب الدول الأخرى.