غدا.. افتتاح المؤتمر الكشفي العربي في المدينة الشبابية بشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد عيسوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، والدكتور محمد عمر منسق عام المؤتمر الكشفي العربي، اليوم الجمعة، للتنسيق النهائي لإقامة فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الـ 29.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، بمشاركة 16 دولة عربية في الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري، ويقام بالتعاون مع المنظمة العربية للحركة الكشفية تحت شعار "تنمية واستدامة " تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأكد اللواء خالد فودة، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، سيفتتح المؤتمر غدا.