أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عن إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخا بالستيا من محافظة "عمران - مديرية حرف سفيان" من منصات إطلاق بوسط المدينة، ليسقط بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة "صعدة"، وذلك بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية له تأثير مباشر على التجمعات السكانية، ويهدد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.