قالت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، إنه جرى توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية" في كل من مدينتي بومرداس وخنشلة شمال البلاد.

وأوضحت في بيان، أن "مفارز الجيش الوطني الشعبي أوقفت في كل من بومرداس، التابعة للناحية العسكرية الأولى، وخنشلة، التابعة للناحية العسكرية الخامسة، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة الجزائرية، إنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، أثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست التابعة للناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 19 قذيفة عيار 100 ميليمتر.