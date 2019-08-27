أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، ضبط أسلحة وذخيرة في ولاية تمنراست جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة دورية للجيش أمس إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست 7 قذائف للقاذف الصاروخي RPG-7، وحشوتين دافعتين لنفس القاذف، بالإضافة إلى قنبلتين تقليديتي الصنع.

وأضاف البيان أن هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش، المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة الأراضي الجزائرية، وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد.