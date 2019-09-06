قررت نيابة مركز فاقوس، اليوم، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق في واقعة مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بقرية أكياد.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة فاقوس بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتبادل الطرفين الاعتداء على بعضهم البعض بالشوم والحجارة وإلقاء زجاجات مولوتوف على أحد المحال التجارية ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لموقع المشاجرة، وتم ضبط 5 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.