قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، إن والده كان رجلا حنونا طيبا مخلصا للجميع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن والده كان يمتلك كل المواصفات الجيدة للأب والرجل، "كان أب صارم في بداية حياتنا، ثم أصبحنا أصدقاء وإخوة، وكان أعز صاحب ليا، وحنين جدا وصبور وعارف يربي رجال".

وتابع: "كان دايما يقول أنا فرحان إني ربيت سِباع، أنا وأخويا اتربينا إننا منبقاش خرعين".

وأشار إلى أن والده تمتع بجانب كبير من الحنان والطيبة، كما أن عائلته كانت تتمتع بحس كوميدي عالي للغاية، "إحنا عيلة كوميدية جدا وكان والدي رقم 4 في الكوميديا بين عمامي وعماتي".

"ربنا منحه موهبة لا توصف"

وأوضح أن الله منحه موهبة فذة وقدرة غريبة على تقليد أي شخص يراه، "ربنا إداله الموهبة من وهو صغر، وكان بيقلد المدرسين، والناس وهو ماشي في الشارع، وإلى الآن بتفرج على الإيفيهات وأقول لنفسي جابها إزاي، وموهبته كانت ربانية بشكل لا يوصف".

وأكد أن مسرحية "سك على بناتك" هي الأقرب لشخصيته الحقيقية، و"هو الرجل الظريف اللي مدي براح لولاده إلى حد معين ومكنش عنده أبدا اللون الرمادي".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان فؤاد المهندس، في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر عام 1924 بمحافظة القاهرة.