طالبت الولايات المتحدة، السلطات الألمانية بحظر "حزب الله" اللبناني في ألمانيا وتصنيفه تنظيما إرهابيا، زاعمة أنه يقوم بتجنيد عناصر وجمع تبرعات مالية داخل البلاد، وقال السفير الأمريكي لدى برلين، ريتشارد جرينل، في مقال كتبه لصحيفة "فيلت" الألمانية ونشر اليوم، إن "حزب الله" يدعم الإرهاب ويؤيد معاداة السامية.

وكتب جرينل في المقال: "بصرف النظر عن موقف الاتحاد الأوروبي، بإمكان ألمانيا أن تعلن، على غرار هولندا وبريطانيا، حظرا تاما لحزب الله"، مضيفا: "هذا لن يمنع فقط (حزب الله) عن البحث عن أنصار وأموال تبرعات في ألمانيا، بل سيمثل إشارة قوية تبعثها ألمانيا إلى أنها لا تسامح مع العنف والإرهاب ومعاداة السامية في أوروبا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووصف جرينل، عناصر "حزب الله" بـ "الممثلين الإرهابيين الأكثر قسوة لإيران"، متهما إياهم بـ "قتل أناس أبرياء" على مدار 37 عاما.

وتعليقا على موقف الحكومة الألمانية، التي ترفض تصنيف الجناح السياسي في "حزب الله" إرهابيا خشية تأزيم العلاقات مع الحكومة اللبنانية، قال جرينل: "هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة تقيم علاقات متينة مع لبنان. لبنان يحصل من الولايات المتحدة على مساعدات تنموية أكثر من أي دولة أخرى في العالم، لكن في الوقت نفسه نظل مخلصين لمبادئنا ونصف حزب الله بما هو عليه أي أنه تنظيم إرهابي".

وأدرج الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لـ"حزب الله" في قائمته للإرهاب عام 2013، لكن جناحه السياسي معترف به في كثير من دول أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، وصنفت بريطانيا في مارس الماضي الحزب اللبناني بأكمله تنظيما إرهابيا لتلحق بذلك بموقف هولندا والولايات المتحدة وكندا.

وفي المقابل، ترى السلطات الألمانية أن لديه (الحزب) عاملا اجتماعيا في لبنان حيث يتمتع بتمثيل في البرلمان والحكومة.