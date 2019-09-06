قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي تأجيل تكريم النجم خالد الصاوي بمنحه ميدالية المهرجان التذكارية في الدورة السادسة والعشرين المقرر إقامتها في الفترة من 10 لـ19 سبتمبر الجاري إلي الدورة المقبلة، وذلك بعد اعتذار الأخير عن تكريمه هذا العام لاتفاقه المسبق مع إدارة مهرجان الجونة السينمائي على حضور حفل الافتتاح الذي يتزامن مع تكريمه في يوم الختام.

وكان الصاوي قد أرجع سبب اعتذاره عن التكريم في تصريحات لـ "الوطن" إلى اتفاقه المسبق مع إدارة مهرجان الجونة السينمائي على حضور حفل افتتاح دورته الثالثة التي تتزامن مع ليلة ختام مهرجان المسرح التجريبي.

وأضاف الصاوي أنّ مهرجان المسرح التجريبي جزء لا يتجزأ من تاريخه الشخصي، إذ شارك في العرض المسرحي "صلوات فرعونية" للمخرج أحمد مختار في أولى دوراته عام 1988، إضافة إلى مشاركاته بعروض في كل دوراته حتى ولو كانت "هامشية" بحسب قوله.