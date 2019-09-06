نشرت شركة إيرباص العالمية عبر موقعها الرسمي، فيلما تسجيليا مصورا يرصد مراحل تصنيع أول طائرة لمصر للطيران من طراز "A220 – 300"، المنتظر أن تصل القاهرة لتنضم لأسطول الشركة الوطنية، الأحد القادم، وذلك ضمن صفقة تعاقدت عليها مع إيرباص تضم 12 طائرة من نفس الطراز.

وأظهر الفيلم التسجيلي، مراحل تجميع طائرة مصر للطيران A220 داخل مصنع "ميرابل" في كندا، بداية من تكوين أجزائها حتى أعمال الدهان والطلاء للهيكل الخاص بها، ووضع شعار مصر للطيران عليها.

وهنأت "إيرباص"، مصر للطيران، تسلمها طائرة A220، مُشيره إلى أن الشركة الوطنية تعد أول ناقلة جوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشغل هذا الطراز، والذي يوفر مقاييس عالية من الراحة ومساحة أكبر لكل المسافرين من خلال مقصورتها الواسعة والعصرية.

وتنظم مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، بعد غد الأحد، احتفالية بمطار القاهرة الدولي، لتسلم أول طائرة من طراز "A220 – 300"، ومن المنتظر أن يحضر عدد من قيادات الطيران المدني، إضافة إلى عدد من سفراء الدول بالقاهرة.

تجدر الإشارة، إلى أن طائرة مصر للطيران الجديدة من طراز A220، توفر للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري.