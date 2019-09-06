رئيس كينيا يعرب عن حزنه لوفاة موجابي

أعرب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم، عن حزنه لوفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما، واصفا إياه بـ"المحارب من أجل الحرية"، وقال - في بيان نقلته شبكة "أيه بي سي" الأمريكية - إن الشعب الكيني سيتذكر موجابي بـ"الرجل الشجاع"، مضيفا إنه لعب بالتزام وتفان دورا رئيسا في تحقيق مصالح القارة الأفريقية.

وكان موجابي - الذي حكم زيمبابوي منذ عام 1980 وتم إزاحته عن السلطة عام 2017 - قد توفى في وقت سابق اليوم في مستشفى جلين إيجلز بسنغافورة، حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات القليلة الماضية.