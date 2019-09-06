أمر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الجمعة، بتنكيس الأعلام حتى المنتصف على جميع المباني العامة والمواقع العسكرية حدادا على وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما.

وقال كينياتا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن فترة الحداد الوطني في كينيا ستبدأ من فجر غدا السبت حتى غروب شمس يوم الإثنين، وأشار إلى هذا يعد "علامة احترام لذكرى هذا البطل الأفريقي".

وكان موجابي - الذي حكم زيمبابوي منذ عام 1980 وتم إزاحته عن السلطة عام 2017 - قد توفي في وقت سابق اليوم في مستشفى جلين إيجلز بسنغافورة حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات القليلة الماضية.