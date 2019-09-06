بعد انهيار عقار.. محافظ الدقهلية يوجه بإزالة المنشآت الآيلة للسقوط

كلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ووجه المحافظ، في بيان له، رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل في نطاقه بمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المباني واتخاذ اللازم نحو المباني المتهالكة أو الآيلة للسقوط، وذلك بالعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أو لجنة الخطورة الداهمة حسب حالة العقار والتنفيذ الفوري للقرارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد شاروبيم على أن يتم عرض تقرير شامل بحصر قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الخطورة الداهمة وما تم تجاه هذه القرارات في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر.

وأكد محافظ الدقهلية على أنه لن يتهاون حيال أي تقصير أو إهمال فيما يخص هذه الإجراءات والتي ترتبط بحياة وسلامة المواطنين وأنه سيتم محاسبة كل المقصرين والمتقاعسين.

يذكر أن عقارا مكونا من 4 طوابق، انهار مساء الخميس في قرية ميت العامل مركز أجا وتسبب في مصرع زوجة صاحب العقار وتدعي كاميليا إبراهيم الدسوقي 70 سنة، بالإضافة إلى إصابة ابنتها وسيدة أخرى تصادف مرورها بالشارع وقت الحادث، وتسبب الانهيار في حالة الذعر لسكان المنطقة نتيجة الارتطام الشديد والميول المفاجئة حتى وصل إلى العقارات المجاورة له، وتبين أن المنزل به 3 أسر من بينهم أسرة مغادرة خارج البلاد، وأن أفراد الأسرتين فروا خارج المنزل حال شعورهم بالاهتزاز.