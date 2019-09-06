أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، مقتل 72 موظفا تابعين للمنظمة العالمية في 2019، وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا خلال عملهم: "في هذا العام خسرنا 25 موظفا مدنيا و43 عنصرا من قوات حفظ السلام و4 شرطيين"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم.

ودعا جوتيريش، خلال مراسم وضع إكليل الزهور تكريما للموظفين الراحلين، إلى تكريم ذكرى القتلى الذين قال إنهم كرسوا حياتهم لمهمة عامة، وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، متوجها إلى موظفي المنظمة: "نشعر بالفخر من العمل الذي تقومون به في الميدان أو في المقر، منقذين حياة الناس ومعطين الأمل. لنحيي ذكرى هؤلاء الذين ضحوا بكل شيء مؤدين واجبهم".