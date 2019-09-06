السودان يشكر السيسي على رفع تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي

رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، باسم حكومة وشعب السودان، بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، معربة عن شكرها وتقديرها للاتحاد، ورئيسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشارت في بيانها، إلى التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وقالت الخارجية السودانية، إن السودان يعبر عن قناعته التامة بالعمل الجماعي الأفريقي، طريقًا لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاهية الاقتصادية والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديموقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها، وعبرت الوزارة عن كامل رضاها الآن بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار، لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد في منظمة الأمم المتحدة بالمشاركة والمساهمة في صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان.

وأعربت الخارجية السودانية، عن الشكر والتقدير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، ورئيس وأعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص للسودان محمد حسن لدلبات، ومبعوث أثيوبيا للسودان السفير محمود درير، ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، ودول الجوار وقادتها، لتضامنهم جميعًا مع السودان وشعبه وحكومته لتحقيق أهداف ثورته الشعبية السلمية، والذي عبر عنه بيان مجلس السلم الأفريقي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم، رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وذلك بعد يوم من إعلان تشكيل الحكومة المدنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وقال "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه تقرر اليوم وفي جلسة المجلس رقم 875 رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعد أن شُكلت في البلاد حكومة مدنية، تقود السودان، مؤكدًا التزامه بدعم جهود السودان في الإعمار والجهود الرامية لاستقطاب الدعم الدولي.