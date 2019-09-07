أسعار الفاكهة اليوم في مصر

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، السبت، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بعض أنواع الفاكهة من بينها الكرز، المشمش، الجوافة والمانجو على النحو التالي:

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 18 جنيهًا.

الكمثرى

وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

كنتالوب

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و7 جنيهات.

المانجو

تراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و40 جنيهًا بحسب الصنف سواء سكري أو فص أو عويس.

الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة إلى 13 جنيهًا.

الشمام

وصل سعر كيلو الشمام في الأسواق المصرية إلى 5 جنيهات.

الرمان

وصل سعر كيلو الرمان إلى 8 جنيهات.

التين البرشومي

وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 25 جنيهًا.

البلح الأصفر

وصل سعر كيلو البلح إلى 25 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.

العنب

تراوح سعر كيلو العنب بين 8 و12 جنيهًا.

الكرز

بلغ سعر الكرز 40 جنيهًا للكيلو.

التفاح

تباين سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو.