شب حريق في مدخل "برج الاستاد" بشارع مجمع المحاكم بمدينة المنصورة اليوم، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليه.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة ببلاغ إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في "برج الاستاد".

هرعت 4 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية بالدقهلية إلى مكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإطفاء الحريق.

وأكد شهود العيان أن الحريق نشب في لوحة عدادات كهرباء البرج وامتدت إلى حجرة البواب، وتمكنت القوات من السيطرة على مصدر النار وعدم امتدادها إلى أماكن أخرى، وتم قطع الكهرباء عن المكان.