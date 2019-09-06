دعا السناتور الجمهوري الأمريكي مايك لي، اليوم، الذي يزور روسيا حالياً، كل من واشنطن وموسكو إلى تحسين العلاقات بينهما عن طريق ربطهما بمصالح مشتركة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن "لي"، التقى في العاصمة الروسية "موسكو"، برئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، مضيفة أنه حث خلال اللقاء البلدين على الحفاظ على الحوار بينهما بغض النظر عمن سيصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة في انتخابات 2020.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن "لي"، السيناتور عن ولاية يوتا الأمريكية، أكد للصحفيين في موسكو أن البلدين يكونان "في أفضل حالاتهما عندما يندمجان كلياً مع بعضهما البعض" بشأن مصالحهما المشتركة، وحول انتخابات 2020 بالولايات المتحدة، توقع "لي"، إعادة انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب.