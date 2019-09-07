تدريب مراقبي الأغذية بالإسكندرية على المواصفات القياسية وسلامة الغذاء

أنهت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، مساء أمس، بالتعاون مع معهد الإنتاجية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تنظيم فعاليات برنامج تدريبي لمراقبي الأغذية بالمديرية والمناطق الطبية؛ والذي استمر لمدة 4 أيام.

وشمل برنامج التدرب، معايير سلامة الغذاء "GMA "HACCAP، والمواصفة القياسية ISO22000/2018، حيث شارك به 19 من مراقبي الأغذية بالمديرية والمناطق الطبية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة عزة الفناجيلي وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشؤون الوقائية، وبمشاركة الدكتور مصطفى السيد أستاذ الجودة بالأكاديمية.