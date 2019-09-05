انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها النهائى عن الزيارة التى قامت بها فى شهر يونيو الماضى إلى محافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار دورها الرقابى.

وشمل التقرير، الذى أعدته وراجعته اللجنة برئاسة النائب أحمد السجينى، عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذه بالمحافظة، فصلا عن الزيارات التى قامت بها اللجنة على مدار جولتها بالمحافظة، والتى شملت جولة بالمبني الإداري الملحق بالديوان العام والمركز النموذجي بخدمة المشروعات، وزيارة المنطقة الشمالية وزيارة ديوان حي شرق والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

كما شملت الزيارة تفقد مشروع تطوير ترعة المحمودية وأعمال الحماية البحرية وقلعة قايتباي، وأكد التقرير أهمية الدور الذى لعبته الدولة المصرية لحماية سكان العشوائيات من خلال مشروعات بشاير الخير"1-3".

وتضمن التقرير زيارة اللجنة لمشروع كوبري سيدي جابر، وشركة نهضة مصر ومياه شرب فرن الجرانة، مجمع الصناعات البلاستيكية، وغيرها من المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها، وملاحظات اللجنة على بعض الأعمال التى تتم داخل المحافظة، ومن المقرر أن يتم عرض هذا التقرير خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب والمزمع بدايته فى أكتوبر المقبل.