"الاعتماد المصرفي وفتح خطابات الضمان".. ندوة بنقابة مهندسي الإسكندرية

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس كريم عزت بالإسكندرية، مساء أمس، ندوة تحت عنوان "الاعتماد المصرفي وفتح خطابات الضمان"، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي.

وأوضح عزت أن الندوة التي حاضر فيها أيمن حافظ مدير بنك تنمية الصادرات فرع رشدي، والمحاضر في المعهد المصرفي، أكدت أهمية دعم المصدرين والعمل على سهولة وصول المنتج المصري للأسواق الأفريقية خاصة والعالمية بصفة عامة.

فيما نوه "عزت" بأن سياق الندوة يأتي لما تمثلة تنمية الصادرات وخاصة إلى إفريقيا توجها استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، وتفعيلًا لدور النقابة في دعم الامتداد الأفريقي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوعية المهندسين أصحاب الشركات والعاملين فى المجال وتبادل الخبرات، وهو ما يتماشى ورؤية مصر 2030، والذى يهدف إلى تحقيق النمو في الأعمال والاستثمارات بالقارة الأفريقية.