مصرع شاب وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين أثناء "زفة عروسين" في دمياط

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على طريق "التوفيقية" بدائرة مركز كفر سعد في دمياط، خلال "زفة عروسين".

نقلت الضحايا لمستشفى كفر سعد، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، كما انتقلت قوات مباحث المركز للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وأفاد مصدر طبي لـ"الوطن"، بأن شاب يدعى "إبراهيم جابر محمد السيد"، 18 عاما، مقيم بقرية أم الرزق، لقي مصرعه، ونقلت جثته للمستشفى، وأصيب كلا من: "محمد طارق سعد هاشم"، 22 عاما، مقيم بأم الرزق مصاب بارتجاج في المخ، "محمد أيمن إبراهيم حسين"، 22 عاما، مقيم بالدقهلية مصاب بارتجاح في المخ، و"معوض فتحي معوض"، 20 عاما، مصاب بعزبة أبو جلال بشربين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.