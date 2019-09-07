قال المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، عبدالكريم الزبيدي، إن هيبة الدولة التونسية من هيبة المواطن، مشيرا إلى أنه متعهدا بالعمل على إعلاء مكانة تونس القوية القادرة على حماية وخدمة شعبها العظيم.

وأضاف الزبيدي، في بيان صحفي حصلت "الوطن" على نسخة منه: "من أهم ملامح برنامجي الانتخابي إعادة مكانة الدولة التونسية تتطلب قوة وعدالة واستقلالية القضاء والتصدي لكل مظاهر الإرهاب والجريمة المنظمة لاسيما الفساد والفوضى"، موضحا أنه يركز في برنامجه الانتخابي على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وعلى الحفاظ على العلاقات الخارجية المتمسكة بالشرعية الدولية ومناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية إلى جانب الحياد الإيجابي.

والزبيدي حاصل على دبلوم الدراسات والبحوث في البيولوجيا البشرية ودبلوم الدراسات المعمقة في الفيزيولوجيا البشرية والأستاذية في العلوم الصيدلانية البشرية والأستاذية في الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي وشهادة الدكتوراه في الطب.

وشغل عبدالكريم الزبيدي منصب أستاذ مساعد بصفة أجنبي بكلية الطب "جرانش بلانش" بليون وذلك من سنة 1976 إلى سنة 1978، وأستاذ مساعد استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة من سنة 1978 إلى سنة 1981، ثم منسق لتكوين الفنيين السامين للصحة من سنة 1981 إلى سنة 1988 بنفس الكلية قبل أن يصبح أستاذا استشفائيا جامعيا محاضرا من سنة 1982 إلى سنة 1986 قبل أن يشغل خطة رئيس قسم العلوم الأساسية من سنة 1982 إلى سنة 1989 في ذات المؤسسة الجامعية.

كما عمل الزبيدي كأستاذ استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة منذ سنة 1987 فرئيس قسم الاستكشاف الوظيفي بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة من 1990 إلى سنة 1999، قبل أن يكلف بمهمة في بعثات خبراء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة منذ 1992 في مجال "التطبيقات الطبية للطاقة الذرية" بعديد البلدان.

وأصبح عبد الكريم الزبيدي إثر ذلك رئيسا لقسم الفيزيولوجيا والاستكشافات الفيزيولوجية بوزارة الصحة العمومية ثم رئيسا لجامعة الوسط من سنة 1995 إلى سنة 1999 قبل أن يشغل منصب كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا من سنة 1999 إلى سنة 2000 فوزيرا للصحة سنة 2001 ووزيرا للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 2002 ليشغل من سنة 2005 إلى سنة 2008 خطة عميد لكلية الطب بسوسة.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في نوفمبر في 15 سبتمبر 2019، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي.

وتبدأ الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر، وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية، التي يفترض أن تجرى إذا تطلب الأمر، قبل 3 نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.