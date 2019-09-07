صاحب "عربية الحواديت" يستقيل بسبب الاضطهاد: "بيقولولي خلي التكريم ينفعك"

شكى هيثم السيد، معلم بمحافظة الشرقية وصاحب فكرة "عربية الحواديت"، الذي كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، من اضطهاد بعض الأشخاص له بمقر عمله.

وقال "هيثم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه تعرض للاضطهاد داخل العمل، موضحا أن لديه رؤية لطريقة تدريس يستطيع بها أن يحبب الطلاب في المدرسة ويعيدهم إليها من جديد، وأن هذه الطريقة لا تروق لموجه الإدارة التعليمية، وعلق على عمله قائلًا: "أنا ميهمنيش بتعمل إيه في الفصل، أنا يهمني الورق بتاعك يكون سليم".

وتابع: "أنا عندي رؤية وعندي تكنيك وعندي أسلوبي ورؤيتي اللي أقدر أخلي بيها الطالب يحب التختة داخل الفصل الدراسي"، مشيدا بدور مديرة مدرسته التي دعمته ووقفت بجواره، و"منعت عنه كثير من المشاكل".

وشكى هيثم من انتدابه خارج المدرسة التي بدأ فيها مشروعه التنويري مع طلابه برغبة متعمدة لإفشال ما يقدمه، موضحا: "لما مديرة المدرسة قالت للموجه: يا فندم هيثم لسه راجع من تكريم مؤسسة الرئاسة وهي مؤمنة بما يقدم وبما يفعل، تلفظ الموجه بما يعني أننا نتكبر عليه بتكريم الرئيس، وخلي التكريم ده يحل الموقف".

فرد أديب عليه: "خلي التكريم ينفعك يعني!"، ليؤكد له هيثم السيد أنه سمع هذه الجملة أكثر من مرة بعد تكريمه من رئيس الجمهورية.

وقال هيثم إنه قرر الاستقالة وكتب استقالة مُسببة، وكتب ذلك أيضًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرًا إلى أنهم اتهموه بالتربح من مشروع "عربية الحواديت".

وأكد أنه تلقى اتصالا من الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومدير الإدارة التعليمية التابع لها ونقيب المعلمين.

وأردف: "أنا مكنتش محتاج غير جبر خاطر وأنا ممتن أنهم جبروا بخاطري، وقالوا لي إنهم أزالوا أسباب الاستقالة والقرار في النهاية لك، وأنا كنت بكتب الاستقالة بكيت لأن أنا معلم ووالدي معلم، وأعشق هذه المهنة وعندي رؤية لتطوير التعليم، لأننا نقدر نعلم الأولاد تاني".

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي هيثم السيد المدرس بالتربية والتعليم، صاحب فكرة "عربية الحواديت" بمؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة.