دشن عدد من الشباب في محافظة دمياط مبادرة لمساعدة الفتيات الأيتام للزواج وكذلك الغارمات والمرضي غير القادرين على العلاج عن طريق تبرع كل شخص بجنيه واحد كلا حسب قدرته المادية، وذلك في صندوق التبرعات بالمساجد ونشر مطلقوا المبادرة تفاصيلها عبر صفحة وظائف دمياط على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولاقت ترحيبا كبيرا .

ويقول حسن الخولي محاسب، وأدمن الصفحة، وصاحب فكرة المبادرة في تصريحات إلى "الوطن" تتلخص الفكره في أن في تفعيل صناديق تبرعات المساجد بتبرع كل شخص بجنيه واحد يوم جمعة أو كلا حسب قدرته وحث المواطنين على التبرع، متابعا: "تلك الصناديق المسؤول عنها شيوخ المساجد المعينين من قبل وزارة الأوقاف".

وأضاف حسن لو تم جمع 5000 جنيه أسبوعيا من تبرعاتكم من كافة المساجد في نهاية الشهر هيكون موجود 20 ألف جنيه يعملوا حاجة مهمة لواحد غلبان تبرعك بجنيه مبلغ زهيد بالنسبة لك لغيرك حاجة كبيرة جدا.

وتابع حسن قائلا هناك حالات عدة بحاجة لتلك التبرعات ك" المرضي غير القادرين على العلاج فى المستشفيات أو شراء الأدوية الباهظة الثمن لهم وسداد ديون الغارمين والغارمات، مضيفا كل شيخ مسجد أدرى بمنطقته السكنية بالمحتاجين.

وناشد حسن كل إمام مسجد أو فاعل خير تعميم الفكرة في كل بلد أو قرية او منطقة أو مركز، متابعا لو كل واحد تبرع بجنيه كل يوم جمعة خلال الصلاة في صندوق "كل جمعة" بافتراض عدد المصليين 5000 متوزعين على كل مساجد الحى أو فى مدينه أو القرية أو حتى الشارع هيكون معانا فس الأسبوع 5000 جنيه إذا في شهر واحد فقط 20 ألف من غير ما تحس إنك دفعت حاجة.

وتحظى صفحة وظائف دمياط التي أعلنت عن المبادرة باهتمام الآلاف من شباب دمياط لمساعدتهم في توفير وظائف لهم دون مقابل ووفقا لمحمود زهران أدمن الصفحة قال إلى "الوطن" هدفنا الأول والأخير هو مساعدة الناس وأهل دمياط في ايجاد فرص عمل مناسبة القائمين على الصفحة شباب بيعملوا يوميا لمساعدة الناس دول مقابل.

في المقابل قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط في تصريحات إلى "الوطن" الإخوان والسلفيين دائما ما كانوا يقومون بجمع التبرعات من خلال صناديق المساجد للعمل على هدم الدولة والوزارة منعت جمع التبرعات عبر الصناديق لذا تم تشكيل مجالس إدارات معتمدة لمعرفة أوجه صرف المبالغ لتتم بشكل رسمي بإشراف دولة لكن المبادرات التي تطرح شكلا وموضوعا.