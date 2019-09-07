أبرز معارك الحرب العالمية الثانية التي خلدها التاريخ

الحرب العالمية الثانية لم يخلُ فيها العالم من الدمار والتخريب والتهجير، وحدث بها كثير من المعارك التي خلدها التاريخ، مثل إنزال "نورماندى"، ومعركة "العلمين"، أهم معارك الدبابات، و"ستالينجراد"، حيث وردت أسماء بعض المعارك في الحرب عبر أصدقاء وأقارب أبطال الملف "جنود منسيون".

- الهجوم على بيرل هاربر

يظل السابع من ديسمبر عام 1941 محفورا في الذاكرة الأمريكية، حيث إنه تاريخ هجوم طائرات الإمبراطورية اليابانية على قاعدة بيرل هاربر في هاواي، واستدعى الهجوم الذي أدى إلى مقتل حوالي 2400 شخص وإصابة أكثر من 1000 وغرق أو تضرر 21 سفينة إلى رد أمريكي حاسم، إذ أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان في اليوم التالي لتصبح طرفا في الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات الحلفاء.

- معركة ميدواي

تعتبر من أهم المعارك البحرية في حملة المحيط الهادي في الحرب العالمية الثانية بعد ستة أشهر من وقوع الهجوم اليابني على بيرل هاربور وبعد مرور شهر واحد فقط على معركة بحر الكورال وتحديدا بين الرابع والسابع من شهر يونيو عام 1942.

تمكنت القوات البحرية الأمريكية بشكل حاسم من صد هجوم قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية على جزيرة ميداوي مما ألحق الضرر بالأسطول الياباني.

- معركة العلمين

معركة عسكرية وقعت في العلمين على بعد 90 كم غرب مدينة الإسكندرية بين 23 أكتوبر - 11 نوفمبر 1942 وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، شهدت المعركة انتصار حاسما للحلفاء على قوات المحور ومثلت نقطة تحول لحملة الصحراء الغربية.

- إنزال النورماندي

كانت عملية الإنزال في نورماندي هى عملية الهبوط في يوم الثلاثاء 6 يونيو 1944، الساعة 6:30 بالتوقيت البريطاني وسمي بساعة الصفر وترمز إلى انتصار الحلفاء عند غزو نورماندي في عملية أوفرلورد خلال الحرب العالمية الثانية.

وتعد أكبر عملية غزو بحري في التاريخ، بدأت عملية تحرير مناطق شمال غرب أوروبا التي احتلتها ألمانيا النازية ، وقد ساهم هذا في انتصار الحلفاء على الجبهة الغربية.

- معركة ستالينجراد

إحدى أهم المعارك الكبرى والفاصلة التي شهدتها الحرب العالمية الثانية. جرت في مدينة ستالينجراد، خلال الحملة العسكرية الألمانية على الاتحاد السوفيتي، واستمرت حوالي 6 أشهر بين 21 أغسطس 1942 و 2 فبراير 1943.

- معركة أوكيناوا

هي معركة من معارك الحرب العالمية الثانية وقعت على جزيرة أوكيناوا ما بين القوات اليابانية والقوات الأمريكية في الفترة ما بين 1 أبريل إلى 21 يونيو 1945، وانتهت باحتلال الأمريكيين للجزيرة،وهي تعتبر آخر المعارك الكبيرة في الحرب.

كان غزو الجزيرة هو المرحلة الأخيرة في سبيل الإعداد لغزو الجزر اليابانية، قام الجيش الأمريكي العاشر بغزو الجزيرة مدعوما بوحدات من الأسطول الخامس، وكان إجمالي القوات الغازية 287 ألف جندي أمريكي وكانت القوات المدافعة عن الجزيرة تبلغ 77 الف جندي و20 الف عامل.

انتهت المعارك بانتصار القوات الأمريكية الغازية وبهذا أصبحت جزر اليابان في متناول القاذافات الأمريكية B-29 وكانت الخسائر اليابانية 110 الف قتيل منهم مدنيين و2016 أسير والخسائر الأمريكية حوالي 50 الف قتيل وجريح و30 سفينة حربية و350 سفينة معاونة.

- معركة ايو جيما

معركة نشبت في 19 فبراير 1945 بين الولايات المتحدة وإمبراطورية اليابان، انتهت المعركة في 26 مارس 1945، كانت نتيجتها انتصار الولايات المتحدة الأمريكية.