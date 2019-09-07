ناشط فلسطيني: استبعاد الجن من أسباب قتل إسراء غريب والتحقيقات مستمرة

كشف الدكتور عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، آخر تفاصيل مقتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عابدين، إن القضية أصبحت قضية رأي عام عربي متوقعًا أن تصل لتكون قضية رأي عام دولية، مشيرًا إلى أن المجني عليها كانت طالبة بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة بيت لحم وأنها تدرس وتعمل في ذات الوقت، لافتًا إلى أن ظاهرة قتل النساء في فلسطين مازالت قائمة.

وأوضح عابدين، أن النائب العام الفلسطيني يشرف بنفسه على التحقيقات التي تقوم بها نيابة الأسرة، مشيرًا إلى أن النائب العام أبلغه أن التحقيقات ستكون شاملة وستشمل كل الفرضيات القائمة مستبعدًا فرضية انتحارها ومؤكدًا أنها قٌتلت وأن التحقيقات الجارية ستكشف عن الجناة.

واستبعد عابدين، أيضًا ما تم تداوله عن مقتلها بسبب الجن، قائلًا: "الجن مالوش أكل عيش دلوقتي" لافتًا إلى أن تقرير الطب الشرعي ونتيجة فحص العينات ستظهر قريبًا، مشيرًا إلى أن فحص العينات استغرق وقتا نظرًا لإجرائه في الأردن بسبب ظروف الاحتلال.

بداية القصة تعود، عندما توفيت فتاة شابة تدعى إسراء ناصر غريب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم، في فلسطين، توقف قلبها إثر تعرضها لنوبة قلبية، إلاّ أن هناك روايتين للوفاة، الأولى تقول إن الوفاة طبيعية إثر اضطرابات عقلية، والثانية تقول إن أخاها قتلها عمدًا بعد تعذيبها.