أجرى الفنان كريم عبدالعزيز، لقاء مع مبادرة iRead عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث خلال اللقاء عن تفاصيل عديدة من حياته الشخصية وأعماله الفنية، وأكد أنه بصدد التحضير لفيلم "1919" المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، وتحدث كريم عبد العزيز عن دوره في الفيلم.

ويعتبر فيلم "1919" الجاري تحضيره هو الفيلم السينمائي الثالث الذي يجمع الثلاثي السيناريست أحمد مراد والمخرج مروان حامد والنجم كريم عبد العزيز.

الفيل الأزرق

عام 2014 قدم المخرج مروان حامد ثالث أفلامه السينمائية "الفيل الأزرق" المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد وحققت نجاحا كبيرا وإنتشارا واسعا في الوطن العربي.

والفيلم من بطولة "كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم ومحمد ممدوح"، وسرد الفيلم قصة الدكتور يحيى الطبيب النفسي، الذي إنقطع عن العمل لمدة خمس سنوات بسبب حادث فقد فيه زوجته وإبنته الوحيدة، ويعود من جديد للعمل بمستشفي العباسية للأمراض النفسية والعصبية، ويُطلب منه كتابة تقرير عن مريضٍ نفسي، ولكنه يكتشف أن هذا المريض هو صديقه وزميله القديم دكتور شريف الكردي، وتستمر الأحداث لتكشفعن أسرارٍ مثيرة تتعلق بأبطال الفيلم.

الفيل الأزرق 2

وفي عام 2019 تم عرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بموسم عيد الأضحى المبارك، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد مرور خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حينما تزوج الدكتور يحيى من لبني، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب - حريم، وهناك يلتقي بمن يهدد حياته وحياة أسرته، فيقرر الطبيب يحيى الإستعانة بحبوب الفيل الأزرق مرة أخرى في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه، وتستمر الأحداث.

الفيلم من تأليف السيناريست والكاتب أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، ومن بطولة "كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار وتارا عماد".