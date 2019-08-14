يتواجد النجم كريم عبدالعزيز حاليا في إسبانيا، لقضاء عطلته الصيفية برفقة عائلته، بعد اطمئنانه علي إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" المطروح حاليا في دور العرض السينمائي.

وعلمت "الوطن" أن عبدالعزيز يستعد لبدء تحضيرات فيلمه الجديد "1919" مع النجم أحمد عز فور عودته من إسبانيا، والمأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه حول فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر وانعكاس هذه الفترة على المصريين، وسيخرجه مروان حامد.

ويشارك في بطولة "الفيل الأزرق 2" هند صبري ونيللي كريم وخالد الصاوي وإياد نصار وولاء الشريف، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.