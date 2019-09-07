مصطفى هريدي: أيمن بهجت قمر سبب عودتي إلى الفن

حكى الفنان مصطفى هريدي عن بداياته الفنية قائلا إنه قابل الزعيم عادل إمام في إستديوهات الجابري وطلب الزعيم منه تأدية دور صغير في فيلم "التجرية الدنماركية".

وأوضح هريدي خلال لقائه مع برنامج "أمرك يهمنا" المذاع عبر فضائية "الحدث" تقديم أحمد حمزة وسمر شبانة، أنه يعتبر الفنان عادل إمام أستاذه ومعلمه، مشيرًا أن الزعيم طلب منه أن يقول كلمة واحدة في فيلم التجربة الدنماركية "مووز" والتي أصبحت "إفيه" شهير فيما بعد.

وأشار هريدي أنه عمل مع الزعيم حتى عام 2010 في مسرحية بودي جارد وشارك معه في عدد من الأعمال بعدها أخرها مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وذلك بعد عودته من الاعتزال، مؤكدًا على علاقة الصداقة القوية التي تربطه بالفنان تامر حسني والتي استمرت منذ 15 عاما.

وعن اعتزاله أوضح هريدي أنه اتخذ قرار للسفر للأردن عقب أحداث ثورة يناير للعمل هناك بسبب الأحداث التي مرت بها مصر، لافتًا أن السبب وراء عودته من الاعتزال هو المؤلف أيمن بهجت قمر والذي طلب منه الرجوع لمصر والمشاركة في عدد من الأعمال الفنية حتى لا ينساه الجمهور.