وفاة 5 من أسرة واحدة وإصابة 4 عمال في تصادم سيارتين بجنوب سيناء

لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي الجديد الواقع في نطاق مدينة أبورديس.

تلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل على الطريق الدولي عند مدخل مدينة أبورديس أسفر عن وفاه خمسة أفراد من أسرة واحده كانوا يستقلون السيارة الملاكي من القاهرة، وإصابة أربعة عمال كانوا في صندوق السيارة النصف نقل.

وأكد الدكتور خالد أبو هاشم، أنه جرى الدفع بسبعة سيارات إسعاف مجهزة أعلى مستوى لموقع الحادث لنقل الجثث لثلاجة مستشفى أبورديس، كما جرى نقل المصابين لمستشفى أبورديس وقام الأطباء بإجراء الإسعافات الأولية لهم وتحويلهم لمستشفى طور سيناء العام لتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

وجارى التعرف على هوية الجثث والمصابين، وأخطرت النيابة والتي تتولى التحقيق في الحادث.