وزير الإسكان يصل سوهاج لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم السبت، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في زيارة تفقدية لعدد من مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أنه من المقرر أن يتفقد السيد المحافظ، ووزير الإسكان، محطة صرف صحي المنشاة وأولاد حمزة، ومشروعات الإسكان والخدمات بمدينة سوهاج الجديدة، ومحطة مياه غرب سوهاج، بالإضافة إلى محطة مياه إدفا وأولاد نصير.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب تفقد تلك المشروعات سيتوجه وزير الإسكان إلى محافظة أسيوط لتفقد بعض مشروعات الإسكان، والمرافق.