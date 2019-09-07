اليوم.. انطلاق المؤتمر الكشفي العربي الـ29 في شرم الشيخ

يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، فعاليات المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين المنعقد بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويقام المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للحركة الكشفية تحت شعار "تنمية واستدامة"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمشاركة 16 دولة عربية خلال الفترة من 6 حتى 12 سبتمبر.

ويناول الموضوع الرئيسي للمؤتمر إسهام الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها بمشاركة الوفود الممثلة للجمعيات والهيئات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية والمعتمدين من جمعياتهم أو هيئاتهم الكشفية الوطنية بحد أقصى 6 أعضاء.

كما يشهد المؤتمر عدد من المراقبين بينهم رئيس وأعضاء اللجنة الكشفية العربية وممثل عن جامعة الدول العربية، كما يشارك في منتدى الشباب اثنان من الشباب من كل جمعية وهيئة كشفية وطنية بجانب 3 أعضاء شباب بصفة مراقبين .

وتتضمن اختصاصات المؤتمر تحقيق أهداف الإقليم وانتخاب اللجنة الكشفية العربية وتعديل النظام الأساسي وقبول العضوية بالإقليم أو تعليقها أو الغائها واعتماد السياسة العامة للحركة في الوطن العربي، واعتماد التقارير التي تقدمها اللجنة والحسابات المالية الختامية حتى نهاية السنة المالية التي تسبق المؤتمر وتحديد قيمة الاشتراك السنوي للهيئات، وتحديد مكان وزمان عقد المؤتمرات والمخيمات والأحداث الكشفية العربية ونقل مقر الإقليم بتوصية من اللجنة الكشفية العربية.