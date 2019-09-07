أعلنت شركة إيرباص، اليوم، عن اكتمال أول رحلة اختبارية لأول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز A220 – 300 المقرر وصولها صباح غدا الأحد، وذلك من خط التجميع النهائي للطائرات، بـ"ميريبل" الكندية.

تعد هذه الطائرة الأولى من أصل 12 طائرة من طراز A220 المقرر تسلميها لشركة مصر للطيران. يوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعداً. تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد. تتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد. يتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض. يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، وتعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل، لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6.300 كم). نشرت شركة "إيرباص" العالمية عبر موقعها الرسمي، فيلما تسجيليا مصورا يرصد مراحل تصنيع أول طائرة لمصر للطيران من طراز "A220 – 300". من المنتظر أن تصل الطائرة القاهرة، لتنضم لأسطول الشركة الوطنية، غدا الأحد، وذلك ضمن صفقة تعاقدت عليها مع إيرباص تضم 12 طائرة من نفس الطراز. أظهر الفيلم التسجيلي، مراحل تجميع طائرة مصر للطيران A220 داخل مصنع "ميرابل" في كندا، بداية من تكوين أجزائها حتى أعمال الدهان والطلاء للهيكل الخاص بها، ووضع شعار مصر للطيران عليها. هنأت "إيرباص"، مساء اليوم الشركة الوطنية القابضة، مصر للطيران، تسلمها طائرة A220، مؤكدة أن الشركة الوطنية تعد أول ناقلة جوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشغل هذا الطراز. تنظم مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، غدا الأحد، احتفالية بمطار القاهرة الدولي، لتسلم أول طائرة من طراز "A220 – 300"، ومن المنتظر أن يحضر عدد من قيادات الطيران المدني، إضافة إلى عدد من سفراء الدول بالقاهرة.

يذكر أن إيرباص سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز "A220" لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من آسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة التي يقدمها هذا الطراز الجديد من طائرة "يرباص".