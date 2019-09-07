أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن وزارتي التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع تتابع موقف الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال عام 2019 - 2020.

وأوضح "شعراوي"، في بيان أصدره اليوم، أن المشروع يتضمن إنشاء 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة و34 خلية دفن صحي آمن في 20 محافظة وإغلاق 35 مقلب عشوائي في 6 محافظات، مبينا أنه جرى تأكيد التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة، مع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الوزارتين والهيئة.

وأشار "شعراوي"، إلى أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الأول للمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية، بالإضافة إلى تسليم المحافظات مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة.

وقال "شعراوي"، إنه جرى التواصل مع وزير المالية والاتفاق معه على توفير الوزارة للمبالغ المالية المطلوبة للهيئة العربية للتصنيع لسرعة تنفيذ واستكمال المخططات المطلوبة منها بالمحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة ستتواصل خلال الاسبوع الجاري مع كل المحافظات المعنية في المخططات التي سيجرى تنفيذها لإزالة أي عوائق أو موانع تم رصدها خلال الفترة الماضية عبر فرق عمل الهيئة العربية للتصنيع .

فيما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة عقد اجتماعات دورية للمتابعة المستمرة للموقف للتنفيذى للمنظومة وإزالة أي معوقات قد تحدث عند التنفيذ، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات والتى قام جهاز تنظيم المخلفات بإعدادها.

واتفقت "فؤاد"، مع شعراوي والتراس على مختلف الإجراءات التنسيقية مع المحافظات لتحديد أماكن ومواعيد التنفيذ والانتهاء من البنية التحتية المخطط لها .

وشهد الاجتماع، عرض مخطط تنفيذ المحطات الوسيطة المزمع إنشائها بـ8 محافظات وتبلغ 15 محطة وسيطة ومخطط المحطات المتحركة لعدد 4 محافظات بواقع 22 محطة.

كما أشار الفريق عبدالمنعم التراس، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع ستعمل على إزالة أي معوقات أو تحديات رصدتها فرق عمل الهيئة خلال علمها بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وتضمن الاجتماع، عرض الموقف التنفيذي لنقل المخلفات والتراكمات العشوائية بالمحافظات، ويجرى العمل في 6 محافظات بواقع 35 موقعاً، وجرى التعاقد مع جميع الشركات المنفذة.

كما جرى الاتفاق على الانتهاء من توريد جميع المعدات الخاصة بالمحطات الثابتة والمتحركة قبل نهاية العام المالي المقبل، بالإضافة إلى مخطط تنفيذ خلايا الدفن الصحي لـ20 محافظة والبالغ عددها 34 خلية دفن صحي، وجرى تأكيد أهمية تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات المخطط تنفيذ خلايا دفن صحي بها لسرعة الانتهاء من الإحداثيات الخاصة بالمواقع المتفق عليها.

وجرى الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع للقيام بالمرور على المواقع التي سيتم تنفيذ مراحل المرحلة الأولى بها في عدد من المحافظات.