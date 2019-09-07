تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، من ضبط 25 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، و1173 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 534 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، من ضبط قضية سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، و3 قضايا متنوعة في مجال قضايا الآداب، و50 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و67 قضية في مجال المرور على الأسواق، وتنفيذ 179 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.