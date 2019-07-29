ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، 5 قطع سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وحررت 1094 مخالفة وجنحة مرورية، ونفذت 985 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، خلال حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، من ضبط 82 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و79 قضية في مجال ضبط الأسواق، وقضية اتجار بالمخدرات، ومتهمين هارب مطلوب ضبطه وإحضارهم في قضايا جنائية، وقضيتين أسلحة بيضاء، و11 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، ونفذت 337 قرار إحالة وإزالة وأحكام قضائية، وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.