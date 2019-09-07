النقل تجري الكشف الطبي على 200 طالب لاختيار 100 لمعهد السكة الحديد

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن نحو 1500 طالب تقدموا بأوراق التحاقهم بأول معهد فني تكنولوجي بالسكة الحديد.

وأشار إلى أنه جرى اختيار نحو 200 طالب لتوقيع الكشف الطبي والاختبارات البدنية والسمات، تمهيدا لاختيار أفضل 100 طالب فقط ضمن المقبولين في المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد التابع لهيئة السكك الحديدية، لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمي والنظري المتخصص في علوم السكك الحديدية.

ولفت "المصدر" لـ"الوطن"، إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 70 طالبا حتى الآن بالمركز الطبي لسكك حديد مصر، للالتحاق بالعام الدراسي 2019-2020، موضحا أنه عقب إجراء الكشف الطبي على جميع الطلاب، سيتم إجراء اختبارات بدنية وسمات شخصية لاختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على أعلى مستوى من الناحيتين البدنية والذهنية.

وأكدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهدف من إنشاء المعهد هو تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية، بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.

ولفتت الوزارة إلى أن الدراسة بالمعهد ستكون على أعلى مستوى وأن جميع الطلاب سيستلمون الكتب الدراسية، عقب إعلان أسماء الطلاب المقبولين في الدفعة الأولى من المعهد، مؤكدة أن الدراسة بالمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد بمنطقة وردان والملحق بمركز تدريب وردان، ستبدأ اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2019/2020.

وأوضحت أن مدة الدراسة ستكون سنتان دراسيتان على أن يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، وتعتمد من وزارة التعليم العالي وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

واستطردت أنه جرى الانتهاء من تجهيز وإعداد الفصول والقاعات الدراسية وأماكن الإعاشة الخاصة بالدفعة الأولى من طلاب المعهد، مع الاحتفاظ بمركز تدريب وردان للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بجانب المعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية.

وأضافت أنه سيجرى قبول 100 طالب فقط من راغبي الالتحاق بالمعهد بعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول بالمعهد، لاختيار 50 طالبا من خريجى الثانوية العامة في تخصصي السكك الحديدية في نظم الإشارات الكهربية وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة، وستستكمل باقي الأعداد بواقع 50 طالبا من حملة الشهادة الفنية المتوسطة في ذات التخصصات لتشغيل المعهد، وفقا لاحتياجات السكك الحديدية، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقا لضوابطها.