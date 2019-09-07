المنيا، المحطة الثالثة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في صعيد مصر، والتي استهلها بأسيوط ثم سوهاج، وليس مدبولي أول رؤساء الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ممن يخصصون جولات لمحافظات الصعيد.

استهلها محلب واستمر عليها إسماعيل.. ومدبولي تصادف معه في سبتمبر

سبتمبر، موعد لجولات مدبولي في الصعيد، إذ تصادفت جولته الأولى في أسيوط في23 سبتمبر 2018، وكانت بالتزامن مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، متفقدًا خلالها المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، ومدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية المشتركة، ضمن قطاع الزهراء التعليمي التابع لإدارة أسيوط التعليمية، ومدينة ناصر الجديدة.

وأجرى زيارته الثانية للصعيد بتوجهه إلى المنيا، في 27 سبتمبر 2018، وتفقد خلالها مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية والخدمية.

وسبقه المهندس شريف إسماعيل في جولاته للصعيد، الذي تولى رئاسة الحكومة منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018، وكانت أولى جولاته في يونيو 2016 بزيارة محافظة أسوان، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية المهمة.

وفي أكتوبر 2017، زار إسماعيل مدينة الأقصر، وتفقد عددا من المشروعات التنموية التي تنفذ بالمحافظة، منها ما هو متعلق بمياه الشرب والصرف الصحي والمجال الصحي، أيضا تفقد عدد من المشروعات الأثرية بمنطقة البر الغربي، وطريق الكباش، الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، بجانب مشروعات سياحية أخرى.

قبل شريف إسماعيل، اهتمت الحكومة الأولى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ترأسها المهندس إبراهيم محلب من يونيو 2014 حتى سبتمبر 2015، ببعض محافظات الصعيد مثل أسوان وأسيوط، وزار محلب أكتوبر 2016 محافظة أسيوط تفقد فيها عددًا من المشروعات القومية، بهدف دفع ودعم المشروعات القومية بجميع المحافظات وخاصة الصعيد، تفقد خلالها أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق الهضبة الغربية، ومحطة المياه المرشحة على نهر النيل بمنطقة الوليدية، ومشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهروميكانيكة.

وفي يوليو 2014، زار المهندس محلب، مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى، والمقر الإداري لشركة مساهمة البحيرة، وتفقد أماكن المعدات والآلات المستخدمه في تنمية وتطوير المنطقة، والمزارع الخاصة بشركتي الراجحي والمملكة للتنمية الزراعية.