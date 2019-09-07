استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة المنيا اليوم بتفقد محور كوبري سمالوط الذي يجري تنفيذه حالياً على نهر النيل، بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

واستمع مدبولي، لشرح تفصيليّ عن مكونات محور سمالوط من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لخطة الوزارة لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها على 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

وأكد مدبولى أهمية المحور، وغيره من المحاور العرضية التي تنفذها الدولة للربط بين شرقي النيل وغربه، في إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

وأشار وزير النقل إلى أن تنفيذ محور سمالوط المهم يأتي في إطار تنفيذ الوزارة 7 محاور على النيل هي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، بتكلفة تقدر بنحو 9٫5 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24 كم وعرض 21 م، وتكلفة إجمالية 1,5 مليار جنيه؛ وجاء ليربط الطريق الصحراوي الشرقي "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة- أسوان"، والطريق الزراعي "القاهرة - أسوان " عند مدينة سمالوط بالمنيا، بحيث يكون محوراً حراً.

وأوضح الوزير أنه جرى البدء في تنفيذ محور سمالوط في 20 ديسمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا المحور يشمل 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري آخر على الطريق الصحراوي الغربي.

وقال وزير النقل: إن المحور يتكون من 47 عملاً صناعياً، حيث يشتمل على 4 كباري رئيسية وهي:ّ كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقاً؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأشار الوزير إلى أنه كان من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في 30 يونيو 2020، ويتم تكثيف الأعمال للانتهاء منه في نهاية ديسمبر 2019 .