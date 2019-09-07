أمرت نيابة مركز طوخ بإشراف المحامي العام، نيابات شمال بنها بتكليف المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، بتشكيل لجنة ثلاثية برئاستها؛ لفحص واقعة المنزل المنهار جزئيًا في شارع القناطر الخيرية بدائرة المدينة على أن تباشر اللجنة عملها، اليوم، بأداء القسم القانونية.

وكلفت النيابة اللجنة بالبدء في حصر التلفيات جراء الانهيار، وسبب ذلك، وفحص تراخيص المنزل، وعما إذا كان ملاك العقار قدموا طلبات ترميم أو هدم للمنزل، وتحديد إذا كان العقار آيلا للسقوط من عدمه.

كانت لجنة المنشآت الأيلة للسقوط في قها أوصت في تقريرها المبدئي عقب الواقعة بترميم المنزل مرة أخرى، وإلزام الأسر التي تسكن بالعقار باتخاذ بعض الإجراءات حيال العقار، حيث أرسلت رئيس المدينة التوصية إلى النيابة؛ لإصدار قرار بالترميم؛ لسرعة الانتهاء منه وعودة السكان مرة أخرى إلى العقار.

وتلقت أمل فوزي رئيس مدينة قها بالقليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بمجلس المدينة بانهيار جزئي بأحد المنازل في شارع القناطر الخيرية بالمدينة، وأخطرت الشرطة، وانتقلت رئيس المدينة برفقة العقيد حازم عفت مأمور قسم قها إلى موقع الحادث وجرى إخلاء العقار وقطع المرافق عنه وتعين حراسه على العقار لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر محضر إداري رقم 998 قسم قها بالواقعة.