ينطلق غدا الأحد، مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة مطروح والذي تنظمه قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المحافظة وكامل أجهزتها التنفيذية ومديرية الأمن، وبحضور اللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة.

وقال اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم، إن التدريب يستهدف أسلوب التعاون وتنسيق الجهود واستغلال الإمكانيات المتاحة وبيان مدى جاهزية الجهات المعنية المختلفة بالتعاون مع عناصر الدفاع الشعبي والعسكري وإمكانيات القوات المسلحة في حال الطلب للتصدي للأزمات الطارئة وإزالة الآثار الناتجة عنها.

ويعتمد التدريب العملي على مواقف افتراضية للحوادث وأزمات وكوارث على حسب طبيعة كل محافظة ببعض المواقع الحيوية وبيان مدى استجابة الجهات المختلفة في التعامل معها منفردة أو بالتعاون مع المحافظات المجاورة أو القوات المسلحة وجميع أجهزة الدولة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها للتصدي لها، وكذا تدريب القيادات والعاملين على أساليب رفع درجات الاستعداد والاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة داخل محافظة مطروح ووضع التصورات والخطط التدريبية التي تتشارك فيها الأجهزة كلا في اختصاصه.

ومن جانبها، استعدت مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح بتجهيز معسكر مخيمات الإيواء والذي يتم تنفيذه حالة وقوع الكوارث لتسكين مجموعة كبيرة من المواطنين وإيواؤهم داخل المعسكر، تحت إشراف أحمد خير الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، كما استعدت قوات الحماية المدنية بسيارات المطافئ والأجهزة اللازمة حالة وقوع الكوارث.