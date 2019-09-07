تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يرافقه عددا من الوزراء والمسؤولين أعمال إنشاء مستشفى سمالوط ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

يذكر أن الحكومة تنفذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق "الاصلاح الصحي" ضمن حزمة استعدادات الدولة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

واستمع رئيس الوزراء لشرح لأعمال الانشاء بتكلفة 247 مليون جنيه، والتي بلغت نسبة تنفيذها 88٪، والتى ستخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة.

ويشتمل المشروع على إنشاء 5 مبان تضم كل الخدمات بالإضافة إلى مدرسة تمريض تضم 6 فصول ومكتبة.