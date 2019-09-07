أصيب طالب في حريق نشب بمنزل عمه، بمنطقة قحافة في الفيوم، ونقل إلى مستشفى الفيوم العام، واحترقت غرفة النوم بالكامل والمطبخ وأجهزة كهربائية، بحسب بيان أمني، صباح اليوم.

وتلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل بشارع الخليفة بمنطقة قحافة.

وأفاد البيان الأمني، بأنه بالفحص تبين نشوب الحريق بشقة مساحتها 75 مترا بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين ملك المواطن "ش.أ.ه" 52 عاما، مدرس، وأن الحريق أسفر عن احتراق غرفة النوم بالكامل والمطبخ وأجهزة كهربائية عبارة عن أجهزة تكييف وتليفزيون، وإصابة "ح.م.ا" 16 عاما، طالب، ابن شقيق مالك المنزل، بحالة اختناق أثناء وجوده بمكان الواقعة للمشاركة في إخماد الحريق، ونقل لمستشفى الفيوم العام، وجارٍ متابعة حالته.

وذكر البيان الأمني أن مالك المنزل، أرجع نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات بجهاز التليفزيون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في حدوث الواقعة، وكلَّف قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمعاينة والفحص، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 6388 لسنة 2019، إداري قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.